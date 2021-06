Fridays for Future klagt gegen die Stadt Osnabrück

Im Mai demonstrierten Klimaschutz-Aktivisten gegen die A33-Nord. Auf der Autobahn fahren durften sie dabei nicht. (Archivfoto)

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Weil die Stadt eine Fahrraddemonstration von Fridays for Future Osnabrück (FFF) über die Autobahn 33 verboten hat, hat die Gruppe nun Klage vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück erhoben. Die Demonstration war für Sonntag, 6. Juni, angemeldet.

FFF sehen in dem ablehnenden Bescheid der Verwaltung eine "unangebrachte fundamentale Einschränkung des Demonstrationsrecht", da Veranstalter den Versammlungsort grundsätzlich frei wählen könnten, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. In