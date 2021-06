KME will in Osnabrück 200 Mitarbeiter entlassen

Schlechte Nachrichten für die Mitarbeiter in Osnabrück: Der Kupferverarbeiter KME baut Stellen ab.

Archivbild Manuel Glasfort

Osnabrück. Paukenschlag beim Kupferverarbeiter KME in Osnabrück: Bei der KME Germany GmbH & Co. KG sollen 200 der gut 950 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Darüber hat der Betriebsrat am Dienstag die Beschäftigten informiert. Der Bereich Special Products, in dem zusätzlich gut 600 Mitarbeiter am Standort in Osnabrück beschäftigt sind, sei nicht direkt vom Stellenabbau betroffen, sagte Betriebs