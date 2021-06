Befüllen des Pools in der Region Osnabrück: Das sollte man beachten

Die Sonne scheint, höchste Zeit für eine Abkühlung. Doch was muss bei dem Befüllen des eigenen Pools beachtet werden? (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Die Corona-Auflagen in Schwimmbädern könnten viele zum Baden im eigenen Garten verleiten. Was sollte man bei der Befüllung von Pools beachten, wenn man in Stadt oder Landkreis Osnabrück wohnt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Pool im eigenen Garten hat über die vergangenen Jahre stetig an Popularität zugelegt – egal ob fest installiert, zum Aufbauen oder Aufblasen. Doch vor, während und nach der Nutzung des Pools gibt es einige Dinge zu beachten. Hier d