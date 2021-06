Protestplakat im Grabeland in der Gartlage. Osnabrück ringt um den richtigen Weg in der Baupolitik.

Holger Jansing

Osnabrück. Der Umgang mit den Grünen Fingern in Osnabrück spaltet die Stadtpolitik. Und der Spalt ist in der Ratssitzung am Dienstagabend etwas größer geworden. Das Ringen um den richtigen Weg in der Baupolitik glitt zeitweise in ein Wahlkampfscharmützel ab - mit gewissem Unterhaltungswert.

Fast drei Stunden drehte sich in der Ratssitzung alles um das Bauen oder Nicht-Bauen, um den Schutz der Grünen Finger, um die Not Alleinerziehenden und Normalverdiener, die in Osnabrück kaum bezahlbaren Wohnraum finden, um Klimaschutz, Einf