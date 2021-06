2020 hatte der "kleine Westfalentag" zunächst deutlich weniger Zulauf als in den Jahren vor Corona. (Archivbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Fronleichnam ist in Osnabrück als "kleiner Westfalentag" bekannt. Denn traditionell zieht es an diesem Tag jedes Jahr viele Gäste aus dem Nachbar-Bundesland in die Innenstadt. Die Stadt rechnet mit vielen Besuchern.

Bei steigenden Temperaturen und sinkender Corona-Inzidenz bekommt so manch einer Lust auf einen Einkaufsbummel in der Innenstadt. Die Geschäfte haben wieder geöffnet und auch die Gastronomie darf unter wenigen Einschränkungen wieder Gäste b