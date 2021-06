In Osnabrück findet der erste Flohmarkt seit mehreren Monaten statt

An der Halle Gartlage in Osnabrück darf wieder gefeilscht werden. (Archivfoto)

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Feilschen, Schnäppchen suchen, an Ständen vorbei flanieren: All das war über Monate in Osnabrück wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Nun geht die Flohmarkt-Saison wieder los.

Schon an diesem Samstag ist es soweit: An der Halle Gartlage wird ein Flohmarkt stattfinden. Normalerweise wäre dies keine Meldung wert, denn die Osnabrücker sind Flohmärkte gewöhnt: Gewerbliche wie diesen – aber auch die eher mit priv