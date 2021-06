Durch die reale Durchführung der Messe seien Programmpunkte wie ein Bewerbungsfotoservice, Live-Workshops sowie ein Bewerbungs-Check möglich, so der Veranstalter.

Agentur Barlag

Osnabrück. Die Corona-Lockerungen haben auch Auswirkungen auf die laut Veranstalter größte Karrieremesse der Region. Die Jobmesse Osnabrück soll im September live und vor Publikum stattfinden.

Die 18. Jobmesse Osnabrück findet am Samstag, 18. September, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 19. September, von 11 bis 17 Uhr in der Messehalle BMW Walkenhorst an der Sutthauser Straße 292 (A30-Abfahrt Osnabrück-Sutthausen) statt. Die Ver