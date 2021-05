Ein Schüler wartet mit Maske in der Hand in Osnabrück auf seinen Bus. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Mindestens 1,5 Meter Abstand halten – das ist die Vorgabe. Doch was, wenn in Bussen keine Distanz möglich ist? Die Stadtwerke Osnabrück prüfen die Auslastung, nachdem am Montag der Präsenzunterricht wieder gestartet ist.

Lange stand vielerorts das Arbeiten von Zuhause auf dem Plan. Egal, ob Kinder oder Erwachsene – der Arbeits- oder Lernplatz war häufig der heimische Computer. Für die Schüler in Osnabrück hat das Lernen vor dem Bildschirm nun ein Ende: Weil