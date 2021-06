So wird Künstliche Intelligenz in der Region bei der Aus- und Weiterbildung eingesetzt

Die künstliche Intelligenz birgt viele Chancen für die Wirtschaft. (Symbolfoto)

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück. Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielfältige Möglichkeiten – auch in der Berufsbildung. Experten haben beim 1. Osnabrücker Gespräch Unternehmen virtuell an die Hand genommen und gezeigt, was bereits möglich ist.

"Wir wollen Menschen in Positionen bringen, in denen sie gute Entscheidungen treffen können", berichtete Gordon Pipa, Professor und Vorsitzender der Abteilung Neuroinformatik am Institut für Kognitionswissenschaft an der Uni Osnabrück. Hier