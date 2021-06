Dürfen am Donnerstag endlich ihren Escape Room aufmachen: Max Witte und Dominick Tausch – hier vor der garantiert echten Bücherwand in der "guten Stube", die ebenfalls für Gäste geöffnet sein wird.

Markus Strothmann

Osnabrück. Die "Mindhunters" Dominick Tausch und Max Witte warten seit Monaten darauf, ihren Escape Room am Neumarkt 7 in Osnabrück endlich aufmachen zu dürfen. Am Donnerstag, 3. Juni, ist es jetzt so weit.

Die Mindhunters-Spiele zeichnen sich aus durch fantastische Geschichten vor dem Hintergrund der realen Historie von Osnabrück: Hexenverbrennungen und Cholera-Epidemien treffen auf dunkle Geheimnisse, die die Spielenden aufdecken. Witte und