Ilse Steffen hat in ihren 100 Lebensjahren einiges erlebt.

Osnabrück. Eine sieben Jahrzehnte währende Ehe, Reisen über den "großen Teich" und enge Familienbande: Dies sind einige der prägenden Merkmale im Leben von Ilse Steffen aus Osnabrück. Am Dienstag feiert sie ihren 100. Geburtstag.

Ilse Steffen wurde am 1. Juni 1921 in Dortmund geboren, heißt es in einer Mitteilung des Heims. In jungen Jahren erlebte sie die Schrecken des Krieges hautnah. Oft gab es nachts Fliegeralarm, sodass sie schnell in den nächstgelegenen Bunker