Bottled-Chef Henrik Schrage – hier noch Ende März dieses Jahres, als die Gastronomie noch nicht öffnen durfte.

Michael Gründel

Osnabrück. Endlich Sonne, endlich sinkende Corona-Zahlen: Die Osnabrücker strömen in Scharen in Restaurants und Bars. Manch Inhaber steht vor einem Problem. Und der Alando-Chef erachtet eine jetzige Öffnung als "falsch".

Für die Gastronomen bedeuten die jüngsten Lockerungen: Endlich wieder (selbst verdientes) Geld in der Kasse. Denn selten hat man die Osnabrücker Innenstadt so voll gesehen wie am vergangenen Samstag. Trotz der zu diesem Zeitpunkt noch