An die Erdbeeren, fertig, los: Es darf wieder selbst gepflückt werden in Osnabrück. Aber wo ist das überhaupt noch möglich und warum gibt es immer weniger Felder?

dpa/Uli Deck

Osnabrück. Endlich ist der Sommer in Osnabrück angekommen. Eine gute Gelegenheit, selbst auf das Erdbeerfeld zu gehen und sich die Früchte zu ernten. Doch offenbar gibt es immer weniger Felder zum Selbstpflücken in der Region. Was ist der Grund?

Am Hof Toppheide habe man das Selbstpflücken vor einigen Jahren eingestellt. "Die Nachfrage ließ nach", berichtet Klaus Toppheide aus Glandorf. Dazu sei das Feld zum Selbstpflücken mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden, der sich mit de