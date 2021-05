Aus Vorsicht: Zoo Osnabrück hält freiwillig an Besucherlimit fest

Mal wieder in den Zoo watscheln und zum Beispiel die Humboldtpinguine besuchen? Ab dem 31. Mai ist das in Osnabrück wieder deutlich mehr Menschen gestattet als zuletzt.

David Ebener

Osnabrück. Ein Zoobesuch in Osnabrück ohne Test und Termin? Die Corona-Lage vor Ort gäbe das jetzt her. Doch am Schölerberg bleibt man vorsichtig: Die Besucherobergrenze wird nicht auf-, sondern fürs Erste nur angehoben.

Ab Donnerstag, 3. Juni 2021 (Fronleichnam), könnte ein Zoobesuch wieder fast wie vor Corona möglich sein. Vorausgesetzt, die 7-Tage-Inzidenz als Gradmesser für Neuansteckungen bleibt in Osnabrück unter 35. Schon jetzt liegt der Wert lange g