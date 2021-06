Burnouts und Straßenrennen auf Pagenstecherstraße in Osnabrück

Die Polizei Osnabrück geht nun stärker gegen Raser und Poser vor.

Polizei Osnabrück

Osnabrück. Posen und Rasen: Ende Mai haben sich an Osnabrücks Pagenstecherstraße zahlreiche Tuning-Fans getroffen. Ihre illegalen Straßenrennen stellen sie sogar ins Internet. Die Polizei hat nun eine Task Force eingerichtet.

Am Abend des 28. Mai hätten sich ungezählte Menschen in teilweise bis zu 400 Autos an der Straße getroffen, bestätigt Polizeisprecher Matthias Bekermann auf Anfrage.Im Internet sind zahlreiche Videos von Treffen vieler Tuning-Fans, Rennen,