Osnabrücker Verwaltung will Abriss der Rohbauruine durchsetzen

Vergebliche Vision? Die neuen Eigentümer des Grundstücks Barenteich 1 wollen ein Ökohaus mit 15 Wohnungen bauen - auf Basis der Rohbauruine. Aber es gilt die Abrissverfügung.

Timo Grotke

Osnabrück. In Zeiten knapper Wohnungen freut sich die Stadt über Bauwillige – aber nicht überall: Am Barenteich gilt die Abrissverfügung für den Rohbau, aus dem Investoren ein Ökohaus machen wollen. Bleibt ihr Plan ein Luftschloss?

Wer nicht mehr ganz so jung ist und sich in Eversburg auskennt, mag sich an das Kaffehaus Barenteich erinnern. Vor 22 Jahren brannte es ab. Dann wollte der damalige Eigentümer Bernd Lingemann dort ein Hotel mit 70 Doppelzimmern bauen. Als d