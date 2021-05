Corona-Regeln: Das gilt ab heute in Stadt und Landkreis Osnabrück

Digitale Kontakterfassung soll zum Standard werden.

Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Osnabrück. Noch ist die Region geteilt: Nach der heute geltenden Verordnung der Landes haben die Menschen im Landkreis Osnabrück etwas mehr Freiheiten als die Bewohner der Stadt. Der Grund: Im Landkreis liegt die Inzidenz stabil unter 35.

In der am Sonntagabend veröffentlichten Verordnung werden drei verschiedene Stufen jeweils mit konkreten Maßgaben für fast alle Lebensbereiche abgebildet: Stufe 1 mit Inzidenzen bis 35 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, S