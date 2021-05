Freuen sich über die erfolgreiche Aktion: Jan Eisenblätter (Osnabrücke), Bodo Meyer (Spiele+Freizeit Nagel), Julia Telsemeyer (Osnabrücke) und Annette Wösten (Osnabrücke).

Osnabrücke

Osnabrück. Mit der Aktion #WirSpielenDraußen hat der Verein Osnabrücke ein Spendenpaket geschnürt und rund 20.000 Euro für Außenspielzeuge für unterschiedliche Altersgruppen an Institutionen in der Region Osnabrück verteilt.

Diese hatten sich zuvor mit Listen an die Osnabrücke gewandt und ihren Bedarf je Altersgruppe mitgeteilt. Die Resonanz auf die Anfrage bei den berücksichtigten Einrichtungen sei groß gewesen, so der Verein in einer Mitteilung. Anfragen muss