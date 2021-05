Mit der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung gibt es einige Änderungen bei den Corona-Regeln – auch in der Stadt Osnabrück. (Symbolfoto)

Osnabrück. Die Inzidenz in der Stadt Osnabrück sinkt. Niedersachsen will mit einer neuen Corona-Verordnung ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen umsetzen – in Inzidenz-Stufen. Eine Übersicht, was das konkret für die Regeln in der Stadt bedeuten könnte.

Hinweise vorab: Unserer Redaktion liegt ein Entwurf für die neue Corona-Verordnung vor, die ab Montag, 31. Mai, gelten soll. Damit will die Landesregierung in Hannover den bereits vorgestellten Stufenplan umsetzen. Die endgültige Fassung de