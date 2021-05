Mit der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung gibt es einige Änderungen bei den Corona-Regeln – auch in der Stadt Osnabrück. (Symbolfoto)

Michael Gründel (2x)/Moritz Frankenberg/dpa

Osnabrück. Die Inzidenz in der Stadt Osnabrück liegt am Samstag den fünften Tag in Folge stabil unter 50. Damit können ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen greifen. Niedersachsen will dazu eine neue Corona-Verordnung beschließen – mit Inzidenz-Stufen. Eine Übersicht, was das konkret für die Regeln in der Stadt bedeuten könnte.

Hinweis vorab: Unserer Redaktion liegt ein Entwurf für die neue Corona-Verordnung vor, die ab Montag, 31. Mai, gelten soll. Damit will die Landesregierung in Hannover den bereits vorgestellten Stufenplan umsetzen. Die endgültige Fassung der