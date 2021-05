Welche Musik hören junge Menschen? Dana Heuving vom Musikbüro und Thomas Beiermann vom JZ Westwerk laden Jugendliche im Alter von 18 bis 27 Jahren ein, ihr eigenes Festival zu organisieren.

Osnabrück. Ein Festival zu organisieren ist eine aufwändige und spannende Angelegenheit. Jugendliche bekommen jetzt die Möglichkeit, ihr eigenes Festival auf die Beine zu stellen. Das Westfest soll im Januar 2022 im JZ Westwerk stattfinden. Dafür werden noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht.

Thomas Beiermann leitet das Team des JZ Westwerk und hat privat mehrere Male den "Rolling Stone Weekender" an der Ostsee gebucht. Dort spielen mehrere Bands an mehreren Tagen auf mehreren Bühnen. Warum, so fragte er sich, kann man so was ni