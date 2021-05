Neue Seen für Osnabrück: CDU schlägt Naturgebiet im Schinkel vor

Wo heute der Röthebach durch ein Kanalbett fließt, soll nach dem Willen der CDU Osnabrück der "Schinkelsee" entstehen – ein Naherholungsgebiet mit Spiel- und Freitzeitangeboten.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Im Osten von Osnabrück sollen eine Seenlandschaft und ein Naherholungsgebiet entstehen. Das schlägt die CDU-Ratsfraktion in einem Antrag vor, der am Dienstag (1. Juni) im Stadtrat behandelt wird. Eine alte Idee könnte damit den entscheidenden Schub bekommen.

Ins Auge gefasst hat die CDU die Fläche rund um den Hof Entrup in Schinkel-Ost. Die 17,7 Hektar östlich des Friedensweges und südlich der Belmer Straße sind in Besitz der Stadt. Der CDU schwebt vor, dort ein Naturgebiet mit drei Seen, Sport