Wegen der Corona-Pandemie tagt der Osnabrücker Rat seit über einem Jahr nicht mehr im Rathaus, sondern in der Osnabrückhalle (Bild).

Gerhard Meyering/Stadt Osnabrück

Osnabrück. In dreieinhalb Monaten übernehmen ein neuer Rat und ein neues Stadtoberhaupt die Macht in Osnabrück. Welche Entscheidungen trifft die Politik bis dahin noch? Erste Antworten gibt es in der Ratssitzung am Dienstag, 1. Juni, ab 17 Uhr. Wir berichten live im Ticker.