Demo in Osnabrück: Klimaschützer setzen die Grünen unter Druck

Klima-Demo in Osnabrück (Archivbild von 2019). Am Samstag findet auf dem Markt ein Aktionstag statt. Linke Gruppen und Fridays for Future wollen damit Druck auf die Grünen machen, keine Kompromisse beim Klimaschutz einzugehen.

David Ebener

Osnabrück. Eine Allianz aus linken Gruppen und Klimaschützern ruft zu einem Aktionstag am Samstag (29. Mai) in Osnabrück auf. Sie wollen damit Druck auf die Grünen ausüben, beim Klimaschutz keine Kompromisse einzugehen. Wächst in Osnabrück eine radikal-grüne Bewegung heran?

Der Aktionstag findet in mehreren niedersächsischen Städten parallel zur Listenaufstellung der niedersächsischen Grünen für die Bundestagswahl statt. Aufgerufen zur Kundgebung auf dem Markt in Osnabrück haben die Libertären Kommunistinnen O