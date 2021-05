Die Wartelisten für die Corona-Impfung sind in Stadt und Landkreis Osnabrück lang. Wie lange warten Personen auf einen Impftermin?

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Am dem 7. Juni soll die Impf-Reihenfolge aufgehoben werden. Bereits in den vergangenen Wochen fanden hauptsächlich Zweitimpfungen in den Impfzentren in der Stadt und im Landkreis Osnabrück statt. Haben Personen der Prioritätsgruppe 3 noch einen Vorteil?

35.727 Personen stehen aktuell auf den Wartelisten der Impfzentren in Stadt und Landkreis Osnabrück. Davon befinden sich 23.727 auf den Wartelisten im Landkreis und 12.000 in der Stadt. Mitte März wurde bekannt, dass das Land in den fo