Im Landkreis Osnabrück werden die Corona-Maßnahmen für den Einzelhandel gelockert. Manche Regeln bleiben allerdings für Geschäfte bestehen, so zum Beispiel die Maskenpflicht.

Michael Gründel

Osnabrück. Seit dem heutigen Donnerstag entfällt im Landkreis Osnabrück auch bei Einzelhändlern mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern die Corona-Testpflicht. Die Händler reagieren erleichtert.

Am Dienstag war es soweit: Fünf Werktage in Folge lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Osnabrück unter 50. Am selben Tag trat die neue niedersächsische Corona-Verordnung in Kraft. Ab Donnerstag gelten nun die Lockerungen