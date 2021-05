Das Thema Friedensstadt ist überall in Osnabrück sichtbar. Über das Projekt "A little Piece of Peace" können sich Jugendliche an der Gestaltung der Friedensstadt beteiligen.

Sophia Droste

Osnabrück. Jugendliche können im Beteiligungsprojekt „A little Piece of Peace“ die Friedensstadt Osnabrück mitgestalten. Es läuft so lange wie die Jugendkulturtage, also noch bis zum 5. Juni.

Jedes Kind in Osnabrück kennt das Steckenpferdreiten. Es hat – wie jedes Kind weiß – seinen Ursprung im Westfälischen Frieden. Und weil der Friedenschluss auch in Osnabrück ausgehandelt wurde, nennt sich die Stadt Friedenssta