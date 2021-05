Ab Sonntag wird der Verkehr auf der A1 zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage über eine Fahrbahnseite geführt. (Symbolfoot)

dpa / Julian Stratenschulte

Osnabrück. Die Autobahn Westfalen baut die A1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche auf einer Länge von 30 Kilometern sechsspurig aus. Ab Sonntag steht zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf nur eine Fahrbahnseite zur Verfügung.

Die Autobahn Westfalen hat in den vergangenen Wochen in beiden Fahrtrichtungen in mehreren Abschnitten verengte Fahrspuren eingerichtet, um vorbereitende Arbeiten durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Niederlassung Westfal