Neue Pizzeria "La Sicilia" in Osnabrück-Hellern eröffnet

Im Juni wurde die Pizzeria "La Sicilia" am Hörner Weg in Hellern eröffnet.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Corona-Pandemie hat einen großen Teil der Gastronomie-Szene in die Krise geführt. Doch im Osnabrücker Stadtteil Hellern hat nun eine Pizzeria eröffnet, deren Betreiber sogar von der Zeit des Stillstandes profitiert hat, wie er erzählt.

"Wir haben die Zeit der Lockdown als Chance wahrgenommen", sagt Dario Italiano. Denn so gab es für den 21-Jährigen und seine Familie genug Zeit, sich auf die Eröffnung der Pizzeria "La Sicilia" am Hörner Weg in Hellern vorzubereiten. Die Ad