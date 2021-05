Wie hat sich die Zahl der Corona-Intensivpatienten in der Region Osnabrück entwickelt? Unsere Redaktion hat in den Kliniken nachgefragt. (Symbolfoto)

Osnabrück. Als unsere Region Anfang April den Höhepunkt der dritten Welle erlebte, befürchteten die Kliniken in der Region Osnabrück bald noch mehr Intensivpatienten. Wie hat sich die Lage in den Krankenhäusern seither entwickelt?

Am 1. April waren 1686 Menschen in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infiziert. So viele wie noch nie zuvor und Gott sei Dank auch seither nicht mehr in dieser Pandemie. 20 Patienten lagen seinerzeit auf den Intensivstationen der Reg