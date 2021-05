Hier werden zum Sommer in und um Osnabrück Wohnmobile vermietet

Ziel ungewiss oder einfach keine Lust auf ein Hotel? Die Reise mit dem Wohnmobil kann eine echte Alternative sein. (Symbolbild)

imago images/Fotostand/K.Schmitt

Osnabrück. In den Urlaub soll es gehen, aber die Unterkunft soll kein Hotel sein? Eine Option für den Sommer kann das Mieten eines Wohnmobils sein. Ein Überblick, wo noch Wohnmobile gemietet werden können – und was sie kosten.

Die Sommerferien stehen an und passend dazu beginnt die Politik vielerorts damit, die Corona-Beschränkungen zu lockern. Grund genug also, sich allmählich mit der Frage zu beschäftigen, ob man im Sommer in den Urlaub fahren soll – und w