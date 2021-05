3000-mal Astrazeneca: Nächste Impfaktion für alle in Osnabrück

Am Sonntag, 9. Mai, bildete sich vor der Impfstation in der Gesamtschule Schinkel sehr schnell eine 300 Meter lange Warteschlange, nachdem die Terminvorgabe aufgehoben worden war. Das soll dieses Mal nicht passieren.

Festim Beqiri

Osnabrück. Wiederholen sich die Bilder von Anfang Mai, als sich vor der Gesamtschule Schinkel eine lange Schlange bildete? An diesem Wochenende (29./30.Mai) wird es dort erneut eine große Impfaktion für alle ab 40 Jahren geben. Eine Onlineanmeldung ist ab sofort möglich.

Das Schmerztherapiezentrum Brau/Michel aus Osnabrück geht zum zweiten Mal beim Impfen in die Offensive: Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, bietet das Ärzteteam jeweils zwischen 8 und 20 Uhr in der Gesamtschule Schinkel (Windthorst