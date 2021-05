Der Marktplatz mit Rathaus und Stadtwaage.

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück will die Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises wegen der andauernden Corona-Pandemie in diesem Jahr aussetzen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung werde erst wieder 2023 vergeben, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Die Ehrung solle dann in die Feierlichkeiten zum 350. Jubiläum des Westfälischen Friedens und zum 125. Geburtstag Erich Maria Remarques eingebunden und umfangreicher gestaltet werden. Auch wenn die aktuellen Infektionszahlen in Deutschland