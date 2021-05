21-Jähriger von Unbekannten in Osnabrück angegriffen und verletzt

Ein 21-Jähriger ist an der Schinkelbergstraße in Osnabrück von zwei Unbekannten angegriffen und im Gesicht verletzt worden.

Symbolfoto: dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, befand sich der Mann am Freitag gegen 22.35 Uhr in Begleitung von Freunden im Bereich der "blauen Bänke", als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Sie baten ihn um ein Gespräch, woraufhin der 21-