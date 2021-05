Osnabrücker Unternehmer am Montag bei Vox-Show "Höhle der Löwen"

Anja Niehoff und Hans Knöchel präsentieren mit "Lambus" die All-in-one Reise-Plattform. Sie erhoffen sich ein Investment von 500.000 Euro für 15 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen.

TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Osnabrück. Die Unternehmer Hans Knöchel und Anja Niehoff stellen am Montag, 31. Mai, in der TV-Sendung "Höhle der Löwen" ihre Reise-App "Lambus" vor und kämpfen um einen Deal. Das Osnabrücker Start-up will mit "Lambus" die Reiseplanung erleichtern.

Der Informatiker Hans Lambus entwickelte die Reise-App für Gruppenreisende, die die Planung und Bewältigung ihrer Tour einfach und digital gestalten wollen. Buchungsbestätigungen, Routenhighlights, Fotos und Reisekosten gibt es auf einen Bl