Strukturelle Gewalt in Einrichtungen für Behinderte? Wie die HHO dagegen vorgeht

Bewohner des Wittekindshof, einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen in Bad Oeynhausen, sollen von Mitarbeitern misshandelt worden sein. Wie können sich Einrichtungen in der Region gegen Gewalt rüsten? Wie die Bewohner vor Übergriffen schützen?

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Vier Menschen sind Ende April in einem Potsdamer Behindertenwohnheim getötet worden – von einer Pflegerin. Eine Tat, die bundesweit für Entsetzen sorgte. Wir haben nachgefragt, wie die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück mit dem Thema Gewalt in Behinderteneinrichtungen umgeht.

Aus dem Messerangriff in Potsdam Schlüsse auf die Situation in Behinderteneinrichtungen in Deutschland zu ziehen, hält Matthias Giffhorn, Prokurist der Wohnen gGmbH der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) für falsch. Es handele sich hie