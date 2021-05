Osnabrück. Fünf Werktage in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Osnabrück am Dienstag, 25. Mai, unter 50. Damit werden Lockerungen im Einzelhandel in Kürze möglich. In der Stadt sind Änderungen auch in Reichweite – aber noch nicht sofort.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen für den Landkreis 31,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Damit liegt die Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter der 50er-Marke – Sonn- und Feiertage fließen in die Berechnung nicht ein. Erstmals meldete das RKI am Mittwoch, 19. Mai, eine Inzidenz unterhalb der Grenze (an dem Tag 44,1).

Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen (gültig seit Dienstag, 25. Mai) sieht vor, dass die Testpflicht im Einzelhandel entfällt, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt dauerhaft unter 50 bleibt. Dieses Kriterium hat der Landkreis Osnabrück am Dienstag erfüllt. Kunden können deshalb ab dem übernächsten Tag – also ab Donnerstag, 27. Mai, – wieder in allen Geschäften ohne Testpflicht einkaufen gehen. Die Läden müssen jedoch weiterhin den Zugang beschränken, damit sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Zudem bleibt es bei der medizinischen Maskenpflicht in den Geschäften.

Vorerst keine Änderungen in der Stadt

In der Stadt Osnabrück ist der Wegfall der Testpflicht aktuell noch nicht möglich. Zwar liegt auch im Stadtgebiet die Inzidenz am Dienstag unter 50 – das RKI meldet 42,4 – aber das ist erst der erste Werktag mit einer Zahl unterhalb des Schwellenwerts. Die Inzidenz müsste bis einschließlich Samstag, 29. Mai, so niedrig bleiben, damit frühestens ab kommenden Montag, 31. Mai, auch im Stadtgebiet alle Einzelhandelsgeschäfte ohne Testpflicht Kunden empfangen dürfen.

Bis dahin bleibt es für den Zutritt zu Geschäften mit mehr als 200 Quadratmetern Verkaufsfläche bei der Testpflicht für Kunden. Vollständig Geimpfte und Genesene sind ausgenommen, wenn sie einen entsprechenden Nachweis erbringen können. Ein Shopping-Termin muss nicht vereinbart werden. Betreiber von Geschäften bis zu 200 Quadratmetern Verkaufsfläche können entscheiden, ob sie Kunden mit negativem Corona-Test hereinlassen oder Click and Meet anbieten. Wenn sie sich für das Termin-Shopping entscheiden, besteht keine Testpflicht.



Geschäfte der Grundversorgung – also etwa Supermärkte, Apotheken, Drogerien – haben weiterhin ohne Testpflicht und Termin geöffnet. Vor Ort besteht jedoch medizinische Maskenpflicht und die Betreiber müssen den Zugang gemäß den Regeln des Landes einschränken.