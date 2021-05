Ein Autofahrer flüchtete, nachdem er an der Straße "An der Petersburg" einen Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer verursacht hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen in Osnabrück einen Unfall mit einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer verursacht und beging Fahrerflucht. Der Autofahrer hatte den 25-Jährigen auf dem Radschutzstreifen übersehen.

Der Autofahrer bog am Freitagmorgen gegen 10 Uhr von der Straße "An der Petersburg" nach rechts in die Dammstraße ab und achtete dabei nicht auf den E-Scooter-Fahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Um einen Zusammenstoß zu verme