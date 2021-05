Diebe stehlen bei Discounter in Osnabrück-Gartlage Tabakwaren

Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Bohmter Straße in Osnabrück flüchteten die Diebe, konnten aber nur kurze Zeit später festgenommen werden. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Vier Diebe haben Tabakwaren aus einem Discounter an der Bohmter Straße in Osnabrück gestohlen und sind mit einem Auto geflüchtet. Zwei Diebe der Bande konnten nun festgenommen werden, wie die Polizei Samstag mitteilte.

Der Ladendiebstahl im Stadtteil Gartlage ereignete sich bereits am Donnerstagnachmittag. Mitarbeiter des Discounters hatten die Polizei verständigt und teilten mit, dass vermutlich dieselben Personen bereits in einer Filiale in Wallenhorst