Blick in die Brutröhre – aber leider nicht in die Kamera: Das Steinkauzpaar ist mit der Brutpflege beschäftigt. Männchen und Weibchen unterscheiden sich im typisch gesprenkelten Gefieder nicht. Allerdings sind die Weibchen oft etwas größer und schwerer.

Carolin Hlawatsch

Osnabrück. Vor 18 Jahren wurde damit begonnen, den Steinkauz in Osnabrück aktiv zu schützen. Mit Erfolg: So viele Brutpaare wie noch nie zählt der Westerkappelner Natur-Aktivist Friedhelm Scheel in diesem Jahr in der Hasestadt.

Anfang April bis Ende Juni ist Brut- und Aufzuchtzeit bei den Steinkäuzen und somit Kontroll-Zeit bei Friedhelm Scheel. Zusammen mit seinem Enkel Leon (9) hat er in diesem Jahr 58 Nisthilfen in Osnabrück begutachtet. Viele davon sind von ih