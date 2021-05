So lief der Osnabrücker Shopping-Samstag mit gelockerten Auflagen

Der Regenschirm war das wichtigste Utensil beim Shoppen am Samstag. Bei "TK Maxx" hatte sich wie vor vielen anderen Geschäften eine Warteschlange gebildet.

Michael Gründel

Osnabrück. Wer am Pfingstsamstag in der City shoppen war, musste in Kauf nehmen, nass zu werden und Schlange zu stehen – vor Geschäften und Testzentren. Immerhin waren aufgrund der Lockerungen mehr Menschen unterwegs als sonst.

Ein normaler Samstag war der 22. Mai noch lange nicht. Fast alle Parkhäuser meldeten freie Plätze, nur beim Modehaus "L&T" war es voll. Warteschlangen bildeten sich aber dennoch vor den großen Kaufhäusern. Immerhin ließ "H&M" seine