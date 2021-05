Osnabrück. Indianerkostüme und der Kampf gegen die Cowboys waren vor nicht allzu langer Zeit noch ein Kinderspiel – sind aber im Zuge der politischen Korrektheit inzwischen in Verruf geraten. Ein Autor, der viel zum Indianermythos beigetragen hat, ist Karl May.

Ein Bücherregal ohne die dicken dunkelgrünen „Winnetou“-Bände und andere Titel des aus dem sächsischen Radebeul stammenden Autors wäre noch bis in die Achtzigerjahre hinein undenkbar gewesen. Vor zwei Jahren trachtete eine Ausstellung im Museum Industriekultur dem „Mythos Karl May“ auf die Spur zu kommen. Vor mehr als 80 Jahren wurde ein Stück des viel gelesenen Abenteuerautors im damaligen Nationaltheater Osnabrück gezeigt, wie Experten nun herausgefunden haben.

Anlass ist die Herausgabe des ersten Bandes einer dreiteiligen Buchreihe, die das Wirken von Karl Mays Figuren auf deutschen Theaterbühnen dokumentiert. Den Anspruch auf Lückenlosigkeit dürfe man dabei nicht erheben, betont Nicolas Finke als einer der beiden Herausgeber. Denn immer wieder würden Hinweise auf Aufführungen auftauchen, die in Vergessenheit geraten sind.

Herausgeber als Spurenleser

Die Spur nach Osnabrück führte über eine Abrechnungsliste der damaligen Bühnenvertriebsstelle. Im niedersächsischen Landesarchiv wurde man dann weiter fündig. Die dortige Abteilung Osnabrück verbarg nicht nur ein offizielles Werbeheft zur Spielzeit 1939/40, sondern auch ein „bislang völlig unbekanntes Plakat“, das auf drei Winnetou-Aufführungen im von den Nationalsozialisten beherrschten „Deutschen Nationaltheater“ hinweist, wie Finke erzählt.

Im Zuge der weiteren Spurensuche stießen die Herausgeber auf eine Pressekritik im Osnabrücker Tageblatt vom 19. Juni 1940, in der Autor Hans Glanewinkel der Inszenierung von Eckart Nitze nicht nur eine „packende Szenenfolge“, sondern auch einen „reichlich breitgewalzten“, „barocken Humor“ bescheinigte, der „Heiterkeitsausbrüche“ bei der „zumeist jugendlichen Zuhörerschaft“ entfesselte.

Schauspieler und Indianer

Der damalige Winnetou-Darsteller Theo Pöppinghaus spielte als späterer Ehemann der Direktorin des Hamburger Thalia-Theaters auch nach dem Krieg weiter Theater, obwohl er SA-Mitglied gewesen ist, wie weitere Recherchen ergaben. Sein Kollege Karl Sibold, der den „weißen Blutsbruder“ Old Shatterhand verkörperte, spielte gar in Filmproduktionen wie dem „Schulmädchenreport“ oder „Ach du lieber Harry“ mit Dieter Hallervorden mit.

Dass Begriffe wie Indianer heutzutage hinterfragt werden, hält Finke für gerechtfertigt. Gleichzeitig verweist er aber auch darauf, dass im Laufe der Geschichte der Karl-May-Festspiele stets das Gespräch mit Indigenen gesucht und deren Schicksal ernst genommen wurde und sie sogar als Schauspieler engagiert wurden. Nicht zuletzt zeugten die Texte selbst „belegbar“ von Karl Mays „Sympathien für Indigene“, der zwar erst in seinem letzten Lebensabschnitt in die USA gereist sei, sich aber vorher mit viel Recherche und „blühender Fantasie“ seine Abenteuergeschichten ausgedacht habe.

Künstlerische Weiterentwicklung

Zwölf Jahre nach der nun ausgegrabenen Osnabrücker Theaterinszenierung hat es noch einmal Versuche gegeben, Stücke von Karl May auf den Freilichtbühnen sowohl in Kloster Oesede als auch in Tecklenburg auf die Bühne zu bringen. Beides ist jedoch gescheitert, so dass die Aufführungen von 1940 die ersten und vorläufig auch letzten Gelegenheiten gewesen sind, das Original auf einer Bühne in oder um Osnabrück auf einer Bühne zu sehen - jenseits von Persiflagen wie jene Musical-Version von Bully Herbigs Komödie „Der Schuh des Manitu“, die 2013 in Tecklenburg zu sehen war.

Auch die betrachtet Finke aber als „künstlerische Weiterentwicklung des Phänomens Karl May“ – und erinnert dabei daran, dass auch die allererste bekannte Bühneninszenierung seiner Texte 1916 in München als „parodierende Operette“ konzipiert worden ist.

„Karl May auf der Bühne“, Band 1, hrsg. Von Nicola Finke und Reinhard Marheinecke, 400 Seiten, Karl-May-Verlag Bamberg-Radebeul, 2021.