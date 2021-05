Die für die Impfaktion in Osnabrück zur Verfügung stehenden Dosen Astrazeneca sind bereits verplant. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Am Pfingstsamstag, 22. Mai, bietet die Praxisklinik an der Möserstraße in Osnabrück eine Impfaktion für alle ab 18 Jahren an. Bereits vor 9.30 Uhr waren alle Termine vergeben.

Die Organisatoren bitten deshalb alle Menschen, die noch keine Marke für eine Impfung erhalten haben, sich nicht mehr auf den Weg zur Praxis zu machen. Wer einen Termin bekommen hat, wird zum vereinbarten Zeitpunkt geimpft.1200 Dosen des Im