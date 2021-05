Osnabrück. Seit 2003 wird dem 25. Mai als Tag der vermissten Kinder in Deutschland gedacht. In der Region Osnabrück kommen solche Fälle fast täglich vor.

Zwölf Kinder (bis 14 Jahre) und 114 Jugendliche (14 bis 17 Jahre) wurden im ersten Quartal 2021 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück vermisst gemeldet. Die gute Nachricht: Alle vermisst gemeldeten Kinder und Jugendlichen konnte die Polizei ausfindig machen, oder aber sie kehrten von alleine zurück.

All diese Kinder und Jugendlichen waren vorübergehend freiwillig "verschwunden", teilt Polizeisprecherin Mareike Edeler mit. Sie sind von Zuhause ausgerissen oder haben beispielswiese auf dem Heimweg die Zeit vergessen oder getrödelt. "Die Gründe für das Verschwinden von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Eltern sind mit der Erziehung überfordert, es gibt Spannungen und Ärger in der Familie, Stress in der Schule, Alkohol- und/oder Drogenprobleme." Gerade in der Pubertät haben Jugendliche es oft schwer und fühlen sich unverstanden, erklärt die Sprecherin. Hinzukommt, dass sie sich nicht an Regeln halten wollen und ihre Grenzen austesten. Zusätzlich verstehen Eltern ihre Kinder nicht oder falsch, was zu Spannungen führen kann.

Kinder kehren verspätet oder am nächsten Tag zurück

"Jugendliche aus Einrichtungen möchten sich oftmals nicht an Regeln halten und ignorieren vorgegebene Zeiten", so die Sprecherin. "In den meisten Fällen kehren Kinder und Jugendliche verspätet zurück oder erscheinen am nächsten Tag. Die Nacht verbringen sie häufig bei Freunden oder Bekannten."

Ein oder zwei Jugendliche unter den im ersten Quartal vermisst gemeldeten, seien bereits bei der Polizei bekannt. Der Sachbearbeiter des zuständigen Fachkommissariats befasse sich wiederholt mit ihnen, da sie oft nur zum Duschen oder Wechseln der Kleidung nach Hause oder in eine Einrichtung zurückkehren und anschließend wieder unterwegs seien.

Kinder trödeln auf dem Heimweg

Bei Kindern komme es häufig vor, dass sie auf dem Heimweg trödeln, die Zeit vergessen oder sich ablenken lassen. "Manchmal verstecken sie sich auch im Haus und sehen das ganze als Spiel", erklärt Edeler die Gründe. In seltenen Fällen komme es vor, dass Kinder zum Beispiel aufgrund schlechter Noten in der Schule Angst haben, nach Hause zu gehen. Sie wählen auf dem Heimweg einen Umweg, um die Ankunft hinauszuzögern.

2020 wurden 121 Kinder und 557 Jugendliche vermisst gemeldet, im Jahr 2019 waren es 187 Kinder und 580 Jugendliche. Alle Fälle in den vergangenen Jahren konnten aufgeklärt werden, so die Polizeisprecherin. In Niedersachsen werden aktuell 167 vermisste Kinder gesucht, das teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit.

Warum geht die Polizei nicht mit Fotos an die Öffentlichkeit?

Warum die Polizei nicht zeitnah mit einem Foto des vermissten Kindes oder des Jugendlichen an die Öffentlichkeit geht, beschäftigt immer wieder die Bevölkerung. Laut Edeler müssten neben den Vorteilen auch die Nachteile oder auch Gefahren abgewogen werden. "Das Internet vergisst nicht. Einmal im World Wide Web veröffentlichte Fotos bleiben, auch nach einem Wiederaufgreifen der vermissten Person, öffentlich. Daher müsse insbesondere bei Kindern und Jugendlichen diese Möglichkeit mit größter Vorsicht und Sensibilität in Betracht gezogen werden." Liegen gute und markante Beschreibungen der Vermissten vor, kann von einer Fotosuche abgesehen werden.