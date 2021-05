Nachsorgeeinrichtung für Suchtkranke in Osnabrück offiziell eröffnet

Caritasdirektor Franz Loth, CRT-Geschäftsführer Conrad Tönsing, Stephanswerkwerk-Geschäftsführerin Carolin Lauhoff (von links) und Stephanswerk-Geschäftsführer Johannes Baune (Mitte) feierten mit Bewohnern und Gästen die Einweihung.

Caritas/Roland Knillmann

Sutthausen. Pfarrdechant Martin Schomaker hat eine neue Nachsorgeeinrichtung für suchtkranke Menschen gesegnet und damit offiziell eröffnet. In dem Wohnhaus auf dem Gelände des Osnabrücker Marienheims können bis zu zwölf Personen leben.

Die Bewohner haben zuvor eine stationäre oder ambulante medizinische Rehabilitation in der Fachklinik Nettetal in Wallenhorst oder der Fachklinik Hase-Ems in Haselünne durchlaufen. Die Nachsorge dient der Erhaltung und Festigung der Abstine