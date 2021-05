Wieder geöffnet, aber bei schlechtem Wetter leer: Der Biergarten des "Balou".

André Havergo

Osnabrück. Das Testergebnis der wenigen Besucher der Außengastronomie glich am Freitag dem Wetter: Negativ. Bei starkem Wind und Regen fanden zunächst nur wenige Osnabrücker den Weg in die Straßencafés und Biergärten.

In der Fußgängerzone waren am Mittag die Plätze in den Straßencafés nur spärlich besetzt. Vor den Testzentren und den Geschäften bildeten sich zum Teil aber lange Schlangen. Seit Freitag ist das Shoppen in Osnabrück wieder ohne Termin mögli