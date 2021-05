Normalerweise können Besucher sich die Höfe vor Ort ansehen. (Symbolfoto)

Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Der "Tag des offenen Hofes" findet am 29. und 30. Mai online statt. Landwirte berichten in kurzen Videos aus ihrem Arbeitsleben und was sie an ihrem Beruf fasziniert. Auch ein Osnabrücker ist dabei.

Normalerweise laden die landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen alle zwei Jahre Besucher auf ihre Höfe ein. Auf den Online-Kanälen des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und der Landes- und Kreisverbände soll nun die Veranstaltung nachg