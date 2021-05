Corona-Schnelltests an Pfingsten: Hier werden sie in der Region Osnabrück angeboten

Hier finden Sie Öffnungszeiten, Anmeldungen und Termine für Corona-Schnelltests in Stadt und Landkreis Osnabrück über Pfingsten 2021. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Wer an Pfingsten Shoppen oder in die Außengastronomie gehen möchte, braucht dafür meist einen anerkannten negativen Corona-Test. Ein Überblick über geöffnete Testzentren, Termine und Anmeldungen in Stadt und Landkreis Osnabrück.

Hinweis: In der Liste sind nur Testzentren aufgeführt, die am Wochenende geöffnet haben und bei denen noch freie Termine verfügbar sind.Stadt OsnabrückTestzentrum Lotter Straße: Das Testzentrum an der Lotter Straße 33 hat am Samstag, 22. Ma