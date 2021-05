In Stadt und Landkreis Osnabrück öffnen teilweise wieder Biergärten. Doch bleiben die Gäste trocken, wenn Sie über Pfingsten einen Besuch wagen? (Symbolfoto)

Osnabrück. Die Außengastronomie darf seit dem heutigen Freitag in der Stadt Osnabrück geöffnet werden, im Landkreis gilt das schon länger. Lässt das Wetter über Pfingsten einen Besuch zu?

Die Regenjacke ist für Pfingstausflüge in diesem Jahr wichtig. Denn der Regen beherrscht das Wetter am Wochenende und am Montag. Wer einen Schirm mitnehmen möchte, braucht zeitweise einen festen Griff.Am Samstag ist das Wetter nach Angaben