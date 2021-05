Diese Kneipen und Gaststätten in Osnabrück öffnen an Pfingsten 2021

Das Ende der Durststrecke naht. Gaststätten dürfen ab Freitag in Osnabrück wieder für Getestete, Geimpfte und Genesene ihre Tore öffnen. (Symbolfoto)

Christin Klose

Osnabrück. Die Kneipen in Osnabrück dürfen ab Freitag Geimpfte, Getestete und Genesene in ihren Außenbereichen empfangen. Hier eine Übersicht, welche Gaststätten an Pfingsten 2021 in der Stadt öffnen.

Vor dem Besuch einer Kneipe oder Gaststätte an Pfingsten in Osnabrück sind einige Vorgaben und Hinweise zu beachten:Gäste brauchen einen anerkannten, negativen Corona-Test oder müssen vollständig geimpft oder genesen seinDie